Promotores Eleitorais já ingressaram com 680 pedidos de impugnações contra candidatos no Estado

Promotores Eleitorais ingressaram com 680 pedidos de impugnações contra candidatos. São 632 contra candidatos a vereador e 48 contra contra candidatos a prefeito e/ou Vice. A informação consta no balanço de pedidos de impugnações contra candidatos aos cargos no Rio Grande do Sul nessas eleições, divulgado, nesta quinta-feira (1º), pelo Gabinete de Assessoramento Eleitoral do MP (Ministério Público).

Desse número total de pedidos de impugnações, 38 foram motivados por condenações criminais dos candidatos, 11 por condenações por improbidade administrativa, 24 por rejeição de contas e quatro por condenações eleitorais.

Outros 604 pedidos de impugnações foram motivados por hipóteses diversas (ausência de desincompatibilização de cargo ou função, ausência de quitação eleitoral, domicílio eleitoral, filiação partidária, entre outros).

Comentários