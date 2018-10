Promotores querem a pena de morte para o atirador de sinagoga nos Estados Unidos

Algemado a uma cadeira de rodas, o homem acusado de matar 11 pessoas em uma sinagoga da cidade americana de Pittsburgh fez uma aparição silenciosa nesta segunda-feira (29) em um tribunal federal, que determinou sua prisão pelo maior ataque de todos os tempos à comunidade judaica dos Estados Unidos. As informações são da agência de notícias Reuters.

O promotor Scott Brady disse que a acusação busca a pena de morte para Bowers, que foi ferido durante o tiroteio com a polícia. Robert Bowers, 46, que foi ferido em um tiroteio com a polícia na sinagoga Tree of Life, no último sábado (27), localizado no bairro de Squirrel Hill, conhecido como o coração da comunidade judaica local. Ele reconheceu as 29 acusações contra ele, quem poderiam acarretar sua execução, caso seja considerado culpado.

Bowers entrou na sinagoga e disparou enquanto expressava seu ódio pelo povo judeu, de acordo com um relatório publicado no domingo. As declarações continuaram durante o tiroteio com a polícia, e Bowers disse a um policial: “Eles estão cometendo genocídio com meu povo. Eu só quero matar judeus”.

Ele estava armado com uma AR-15 e três pistolas durante o ataque, que durou 20 minutos. Bowers, que tem uma história de publicar material antissemita online, receberá um advogado nomeado pelo tribunal e foi mantido sob custódia. Sua próxima audiência está marcada para quinta-feira (31).

“Robert Bowers assassinou 11 pessoas que estavam exercendo suas crenças religiosas”, disse. Scott Brady, afirmando que um grande júri ouvirá detalhes do crime dentro de 30 dias.

O massacre na sinagoga aumentou o debate sobre a retórica de Donald Trump, que, segundo críticos, encorajou o extremismo de direita. A administração Trump rejeita a acusação, mas um grupo de líderes judeus disse a Trump em uma carta aberta que ele “não é bem-vindo em Pittsburgh até que denuncie totalmente o nacionalismo branco”.

Apesar disso, Trump e sua esposa, Melania, viajarão à Pensilvânia nesta terça-feira (30) para “expressar o apoio do povo americano e lamentar a comunidade de Pittsburgh”, disse Sarah Sanders, secretária de imprensa da Casa Branca, em uma entrevista coletiva.

Essa visita ocorrerá apenas uma semana antes das acirradas eleições parlamentares de 6 de novembro, que determinarão se os republicanos de Trump manterão a maioria no Congresso.

A acusação de Bowers foi marcada por uma forte presença de segurança que incluiu policiais com cães e uma equipe de franco-atiradores na corte federal de Pittsburgh.

Vestindo um moletom azul, calça de moletom cinza, sandálias e meias brancas, com um corte de tripulação e careca, Bowers permaneceu inexpressivo durante toda a curta audiência.

As acusações contra ele incluem a violação das leis de direitos civis dos EUA, em que os promotores federais dizem que foi um crime de ódio. Bowers só falou durante a audiência para dar seu nome, reconhecer que ele entendeu as acusações contra ele e dizer que ele não tinha fundos para pagar por um advogado. Ele falou em uma voz calma e assinou os papéis entregues a ele com uma mão firme.

Somente no final da audiência, quando ele foi levado para fora do tribunal, Bowers pareceu inseguro, virando a cabeça em aparente confusão. Houve uma forte presença de segurança fora do tribunal em Pittsburgh nesta segunda-feira, com policiais com cães e uma equipe de atiradores de elite do lado de fora, num dia frio e acinzentado.

Além dos 11 fiéis idosos que foram mortos, seis pessoas, incluindo quatro policiais que enfrentaram o atirador, ficaram feridas antes de o suspeito se render. Duas das vítimas sobreviventes permanecem hospitalizadas em estado crítico.

Deixe seu comentário: