Promotores recebem 12 gravações de ex-advogado de Donald Trump

Os promotores que investigam Michael Cohen, ex-advogado de Donald Trump, têm em mãos 12 gravações secretas que foram apreendidas pelo FBI, segundo documentos judiciais. Entre os áudios está uma conversa que veio a público na última sexta-feira, em que Cohen e Trump falam sobre um pagamento para silenciar uma ex-modelo da Playboy, Karen McDougal.

Ela sustenta ter mantido um caso com o presidente americano em 2006, quando ele ainda não tinha envolvimento com a política e logo depois de sua mulher, Melania, ter dado à luz ao filho Barron.

O conteúdo das outras 11 gravações é desconhecido. Os áudios foram entregues aos promotores depois que a defesa de Trump renunciou ao privilégio de mantê-los em segredo. O advogado que representa Cohen, Lanny Davis, disse no Twitter que as fitas “falam por si mesmas”. No último final de semana, Trump disse que é “sem precedentes” e “talvez ilegal” as gravações escondidas, por Cohen, de pelo menos uma de suas conversas.

As gravações foram apreendidas pelo FBI na operação realizada em abril no escritório de Cohen, que é investigado por participação em pagamentos para supostamente silenciar diversas mulheres durante a campanha presidencial em 2016 para impedir a revelação de segredos que poderiam comprometer a reputação de Trump.

A investigação procura esclarecer se os pagamentos violaram as leis de financiamento de campanhas eleitorais.

O atual advogado de Trump, o ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani, confirmou na última sexta-feira que o presidente fala na gravação sobre o pagamento a Karen McDougal. Mas defendeu que a transferência não chegou a ser realizada.

A história é muito parecida com a de Stormy Daniel. A atriz pornô alega que teve um caso com Trump e recebeu US$ 130 mil para não falar sobre o relacionamento. Quem fez o pagamento foi Michael Cohen. E Trump, depois de negar por muito tempo, admitiu o acordo.

O que os procuradores estão investigando não são os casos extraconjugais de Trump, mas se o dinheiro usado para comprar o silêncio das duas mulheres às vésperas da eleição foi dinheiro de campanha, e se isso infringiu alguma lei eleitoral.

Cohen parece cada vez mais próximo de fechar um acordo de delação premiada com os procuradores e todos se perguntam se ele teria gravações de outras conversas com Trump. Enquanto isso, o presidente americano continua surpreendendo com os rumos que está dando para a política externa.

O diretor nacional de inteligência participava de um evento na quinta-feira quando a apresentadora leu ao vivo a nota da Casa Branca dizendo que Vladimir Putin tinha sido convidado para visitar os Estados Unidos. Dan Coats então pede para a apresentadora repetir. Depois de um tempo digerindo a informação ele diz: “Ok, isso vai ser especial”.

O diretor nacional de inteligência se surpreendeu, o país também. Mas a Rússia já disse que está acertando os detalhes para o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump, desta vez, em solo americano, nos próximos meses. E os Estados Unidos continuam tentando entender por que Trump avança na aproximação com a Rússia, contrariando conselhos de assessores, pedidos do próprio partido e informações de seus serviços de inteligência.

“Ele me amava”

Karen McDougal, ex-modelo da Playboy que afirma ter tido um caso com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante 10 meses a partir de 2006, disse que estava apaixonada pelo magnata em uma entrevista ao programa Anderson Cooper 360, da rede CNN, transmitida na noite de quinta-feira. A Casa Branca diz que Trump nega ter tido um caso com Karen.

Indagada se Trump disse alguma vez que a amava, Karen respondeu: “O tempo todo. Ele sempre dizia que me amava”. Quando questionada se pensou que o caso terminaria em casamento, ela disse: “Talvez”.

A ex-modelo afirmou que ela e Trump fizeram sexo dezenas de vezes sem usar proteção depois do início do relacionamento em Los Angeles em junho de 2006, não muito tempo depois de sua mulher, Melania, dar à luz o filho Barron.

