O ex-BBB Maycon Santos foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por apologia a maus-tratos aos animais e crime contra a paz pública. Maycon esteve no Big Brother Brasil 2019. No reality, ele fez algumas declarações que incomodaram aos espectadores e, inclusive, ativistas como Luisa Mell, que pediu que ele fosse eliminado do programa.