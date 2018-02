Promovido pelo LIDE RS e Grupo GS& Gouvêa de Souza, Retail Trends reuniu profissionais do setor varejista em Porto Alegre

Na tarde da última quarta-feira (21), aconteceu a edição de Porto Alegre do Retail Trends – O futuro do varejo, que foi promovido pelo LIDE RS em parceria com o Grupo GS& Gouvêa de Souza. O evento oportunizou que profissionais do setor pudessem assistir palestras sobre conteúdos pontuais que abordaram diferentes áreas do mercado, apresentando novos modelos de trabalho e relacionamento com o público.

Ao longo de todo o evento, os palestrantes do Grupo GS& expuseram as experiências e percepções sobre o varejo nacional e internacional sob diversos aspectos. Marcos Gouvêa de Souza, fundador e diretor geral do Grupo GS& – Gouvêa de Souza, destacou que, por exemplo, “as grandes redes de hipermercados precisam se reinventar e oferecer mais serviços para os clientes, pois a tendência é que as pessoas passem a se alimentar cada vez mais fora de casa, optando um serviço prático e com preço justo”.

Para o Presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, o evento cumpriu seu papel de fomentar conteúdo e discutir importantes estratégias para o varejo. “Ouvimos e debatemos sobre o futuro do varejo e como isso está baseado na experiência e na entrega de serviços complementares“, destaca.

Para ministrar as palestras estiveram presentes os consultores do Grupo GS&, o diretor executivo de marketing do Grupo RBS, Marcelo Leite, o diretor da Portobello, Mauro do Valle, e o CEO da Fal Design Estratégico para o Varejo, Manoel Alves Lima. Entre os temas debatidos, estiveram os modelos de consumo, que se modificam a cada dia, fazendo com que hoje, por exemplo, as pessoas procurem muito sobre o que desejam comprar, comparando preços nas mais diversas plataformas e indo até as lojas com mais foco e certeza sobre o que pretendem adquirir. Outros tópicos que tiveram atenção especial foram as questões de volatilidade, realidade virtual e aumentada, mecanismos de inovação e exemplos de empresas que com ideias inovadoras atingiram números superiores a marcas muito tradicionais e consolidadas.

