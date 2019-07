Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul ganha melhoras no atendimento a saúde mental

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta sexta-feira (12), uma melhora no Plantão de Emergência em Saúde Mental do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (Pacs). A área para a observação de pacientes recebeu uma ampliação e conta agora com espaço destinado ao atendimento de adolescentes. Com a reforma, foram acrescidos quatro leitos a menores de idade, três femininos e um masculino, totalizando 18 leitos de observação. O trabalho foi concluído nessa quinta-feira, 11, mantendo-se a parte assistencial, com consultórios e sala de contenção para casos agudos.

O Plantão de Emergência em Saúde Mental do PACS atende em média 30 pacientes por dia. Além de qualificar o serviço, a reforma contempla uma demanda antiga da unidade e do Ministério Público em relação ao atendimento de adolescentes, pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. “Com a reforma, reforçamos o atendimento de qualidade prestado aos pacientes”, avalia Pereira.

O Pronto Atendimento é localizado na rua Professor Manoel Lobato, 151, bairro Santa Tereza, e integra a rede administrada pela SMS na Capital, junto com os PAs Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e de Saúde Mental IAPI, atendendo nas 24 horas do dia, todos os dias da semana.

