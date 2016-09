Pronto para convencer

O presidente Michel Temer assume o papel de caixeiro viajante. Onde houver chance de atrair investimentos ou ampliar o mercado para venda de produtos industrializados, lá estará.

Com 70 por cento das exportações concentradas em commodities, o Brasil submete-se às oscilações e queda das cotações de suas mercadorias. Os sinais de redução do crescimento da economia mundial são claros e o País acompanha essa desaceleração. A Europa tem importado menos e a China revela queda brusca.

Pasta com catálogos debaixo do braço e discurso afiado de vendedor, o presidente leu e releu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Escrito em 1936, contém a fórmula que Temer buscava.

Próximo escala: Nova Iorque, para onde viaja hoje.

PITADA DE HUMOR

A talentosa jornalista Silvia Zaclis, de São Paulo, ironiza o mundo de promessas dos candidatos às eleições de outubro. Sua crônica, publicada esta semana, começa com o anúncio de que “foi picada pela mosca azul”. Finalmente, atendendo a inúmeros pedidos, vai concorrer a alguma coisa aqui. A certa altura, diz:

“Prometem dar cartão de saúde com acesso pelo whatsapp, vejam que moderno… Mas eu, com mais esperteza, vou oferecer atendimento por chip – o sujeito faz um reconhecimento pelo olho que tem o chip (é bem pequenininho, não se preocupem) como aquele do filme do James Bond e recebe atendimento nos melhores hospitais do país. Todo mundo igual, não precisa preencher nada, cadastrar nada.”

SEGUINDO

Sílvia faz novas promessas: “Teremos também mais feriados, pelo menos uns dois por mês.” Avisa seu marqueteiro: “Precisa arranjar uns eventos de homenagem, tipo Dia da Cebola, Dia do Bonde, coisas assim… (…) Como podem ver, minha plataforma de governo ainda não está totalmente definida, na verdade diria que ela é bem elástica. Mas tenho uma carta na manga: vou ouvir não a voz das urnas, mas a voz que vai me colocar nas urnas. (…) Por isto, meu amigo/minha amiga, participe desse projeto de renovação. Conto com você para sugerir ações prioritárias do meu governo. Pode ser qualquer coisa e nem precisa falar de onde vou tirar o dinheiro para fazer. Pense grande, OK? Você não vai se arrepender; tem sempre um aliado político devendo favor, e posso arrumar umas boquinhas no segundo escalão.”

OFENSIVA

A 18 de setembro do ano passado, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, recebeu novo texto do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores, declarou: “Lutamos contra a ditadura dos fuzis, agora lutamos contra a ditadura da propina.”

RÁPIDAS

* Carona: candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro adotaram discurso de elogio à gestão de Leonel Brizola, ressaltando a criação de 500 escolas de turno integral.

* Se em Porto Alegre é difícil obter do Corpo de Bombeiros o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, imagine-se em Nerópolis, município do Interior de Goiás.

* Cada vez menos a política é a arte de esconder a realidade.

