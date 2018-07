Pronto Socorro de Canoas promove ação de prevenção contra quedas em alusão ao Dia dos Avós

Uma ação do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), administrado pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP), na quinta-feira (26), às 10h, pretende alertar pacientes e familiares sobre os perigos das quedas em ambiente hospitalar em alusão ao Dia dos Avós, comemorado nesta data.

O evento é uma realização do Grupo de Prevenção de Quedas do HPSC, em parceria com a Gestão de Risco e Qualidade (SEGER) e o grupo voluntário Doutores da Graça. Durante a ação, integrantes das equipes farão visitas aos pacientes e familiares distribuindo informativos com dicas de prevenção e atividades lúdicas sobre o tema.

Segundo Priscila Ávila, enfermeira do SEGER, a maior incidência de casos acontece no quarto, quando o paciente tenta levantar ou caminhar sem ajuda e, geralmente, são mais graves em idosos e pessoas submetidas a cirurgias. “Durante a internação o paciente está em processo de recuperação e é comum sentir-se fraco, tonto ou sem equilíbrio. As consequências de uma queda podem necessitar de cuidados intensivos”, explica Priscila.

Grupo GAMP

O Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP) atua desde 2006 na prestação de serviços junto a governos municipais e estaduais em várias regiões do Brasil, se destacando pela gestão transparente, capacidade de administração de equipamentos de saúde e recursos públicos com responsabilidade. Com sede na capital paulista, atualmente está presente no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul, onde é responsável pela gestão de quatro unidades de saúde em Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre: o Hospital Universitário (HU), o Hospital de Pronto Socorro (HPSC), duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Mais informações no site: www.grupogamp.org.br

Deixe seu comentário: