Propagandas eleitorais em rádio e TV recomeçam hoje em Porto Alegre

As propagandas eleitorais de rádio e televisão recomeçam nesta terça-feira em Porto Alegre. No segundo turno, os candidatos Nelson Marchezan Jr. (PSDB) e Sebastião Melo (PMDB) terão 10 minutos cada um, em dois horários diários, além de 35 minutos de inserções ao longo da programação nos veículos de comunicação.

Os representantes das coligações que concorrem no segundo turno e das emissoras de rádio e televisão reuniram-se, no dia 3, com a 114ª Zona Eleitoral – responsável pela fiscalização da propaganda na mídia. Ficou definido, na ocasião, que a propaganda em rede de rádio e TV terá início nesta terça-feira, com a coligação Porto Alegre pra Frente, do candidato Nelson Marchezan Jr., com 10 minutos; sendo reservados os outros 10 minutos para a coligação Abraçando Porto Alegre, do candidato Sebastião Melo. A ordem de entrada será alternada a cada dia. As inserções, distribuídas ao longo da programação, começam a ser veiculadas na mesma data.

A programação em rádio começa às 7h e, à tarde, a partir das 12h. Na televisão, o horário é às 13h e, à noite, às 20h30min. A escala de propagandas vai até o dia 28, dois dias antes da votação do segundo turno.

