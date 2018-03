A Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Unama), elogiou a vontade do governo do país em iniciar conversações de paz com o grupo dissidente talibã. A proposta foi apresentada durante uma conferência internacional em Cabul. A Unama apoia fortemente essa visão para que a paz seja alcançada por meio do diálogo e aconselha as partes envolvidas a conversarem o quanto antes.

Deixe seu comentário: