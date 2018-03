Proposta de Lasier Martins muda indicação para o STF

O senador gaúcho Lasier Martins (PSD) defende o fim das indicações politicas pra as vagas do STF, o Supremo Tribunal Federal. Lasier menciona e lamenta o conflito entre os ministros do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso e Gilmar Mendes, ocorrido na última quarta-feira. A troca de insultos foi destaque na imprensa brasileira e se iniciou com Barroso reagindo a uma fala de Mendes, que criticava decisões anteriores do próprio STF.

Sem indicações políticas

O senador gaúcho propõe que, numa tentativa de evitar as indicações políticas de ministros do Judiciário, o que compete exclusivamente ao Presidente da República, a Casa deveria aprovar proposta que muda o rito dessas escolhas. A proposta está contida na PEC 35/2015, do próprio Lasier, e determina que a indicação para os cargos de ministros dos tribunais superiores saia de uma lista tríplice aprovada por um colegiado formado, entre outros, pelo presidente do STF, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho.

O beija-mão para ser ministro.

Até então, para chegar a uma vaga de ministro de algum tribunal superior, inclusive o STF, reza uma lenda que, além de uma boa indicação inicial, os candidatos precisavam percorrer um beija-mão que incluía ajoelhar perante José Dirceu e até João Pedro Stédile, o comandante da organização quase-terrorista MST.

Temer em campo

Agora é para valer: o presidente Michel Temer já começou a avisar seus principais interlocutores que está disposto a disputar a reeleição presidencial.

Presidenciáveis em Novo Hamburgo

A Associação Comercial Industrial de Novo Hamburgo anuncia uma série de encontros com presidenciáveis. Começa dia 6 de abril, com Jair Bolsonaro. Depois, será a vez de João Amoedo, do Partido Novo, dia 10. Em maio, a ACI recebe o senador Álvaro Dias. Os encontros serão realizados no auditório da entidade.

Ronaldinho no PRB

As especulações terminaram: Ronaldinho Gaúcho é o mais novo filiado do Partido Republicano Brasileiro, o PRB. A informação foi confirmada pela reportagem com o diretório nacional do PRB em Brasília.

PR indicará diretor do Dnit para Transportes

O presidente do Dnit, Valter Casimiro, é o nome mais cotado para o Ministério dos Transportes, com indicação do PR. Terá pela frente um problema: o orçamento pedido de R$ 6 bilhões para a manutenção foi cortado em 50%.

Fraport confirma obras no Porto Alegre Airport

A Fraport Brasil-Porto Alegre confirmou o início das obras de expansão do Aeroporto Internacional Salgado Filho (ou Porto Alegre Airport, marca usada pela empresa alemã). A previsão é gerar até 700 novos empregos. A expectativa é concluir a expansão do terminal até outubro de 2019. A pista, que tem hoje 2.280 metros de comprimento, ganhará mais 920 metros, até 2021. Nessa etapa, chamada primeira fase, serão investidos cerca de R$ 1,5 bilhão.

Torres terá 60 balões

Torres chega ao seu 30° Festival de Balonismo com um total de 60 balões confirmados no evento que acontece entre os dias 27 de abril e 1º de maio, no Parque Odilo Webber Rodrigues. Este ano, as novidades são as melhorias na infraestrutura do parque, como a pavimentação de mais de quatro mil metros quadrados, oferecendo maior conforto e atendendo antiga reivindicação de moradores e visitantes.

Deixe seu comentário: