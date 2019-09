Proposta de reforma tributária será entregue em Brasília por secretários da Fazenda de todo o País

Secretários de Fazenda de todo o país elaboraram uma proposta conjunta para a reforma tributária, que será entregue aos presidentes da Câmara e do Senado nesta quarta-feira (11). Com agenda em Brasília, o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurelio Cardoso, está acompanhando outros titulares da área dos estados do país.

O texto foi construído e aprovado semana passada por unanimidade no Comitê de Secretários da Fazenda (Comsefaz). Conforme Marco Aurelio, os secretários demonstram apoio à criação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), em substituição ao ICMS, PIS, Cofins, IPI e ISS, observando os atuais patamares de receita e um grau de autonomia dos Estados na gestão do tributo. “É um momento importante e simbólico para a contribuição à uma reforma extremamente necessária ao país”, disse.

A primeiro encontro será na Câmara dos Deputados, onde o grupo será recebido às 11h, pelo presidente da casa, deputado Rodrigo Maia. A proposta também será entregue ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, às 15h30.

