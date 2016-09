Proposta Orçamentária para 2017 prevê aumento de 18% para a Segurança Pública no Rio Grande do Sul

O secretário do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional, Cristiano Tatsch, concede entrevista coletiva nesta quinta-feira (15), às 9h30min, no Palácio Piratini, para apresentar a Proposta Orçamentária para o ano de 2017, que será encaminhada à Assembleia Legislativa.

O governador José Ivo Sartori fará uma manifestação inicial, e após o secretário Tatsch detalhará a proposta. O projeto prevê um aumento de 18% no orçamento da Segurança Pública em relação ao período anterior. Na coletiva de imprensa, além do secretário do Planejamento, estarão disponíveis para esclarecimentos o secretário adjunto da Fazenda, Luiz Antônio Bins, e o líder do governo na Assembleia, Gabriel Souza.

Comentários