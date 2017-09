Propostas que corrigem distorções

A Câmara dos Deputados terá sessão plenária, segunda-feira, para votar o fim das coligações nas eleições proporcionais, que não passam de manobra, unindo partidos sem afinidades para troca de favores. De um lado, os grandes ganham mais espaço nos programas de propaganda em rádio e TV. De outro, os pequenos, em caso de vitória, levam alguns cargos de terceiro escalação. São circunstâncias que precisam terminar.

Outra proposta cria a cláusula de desempenho para acesso a recursos do Fundo Partidário e ao horário de propaganda. Hoje, basta o registro no Tribunal Superior Eleitoral para obter os dois benefícios. Se for aprovada, os partidos deverão demonstrar que têm votos.

FUNDO DO POÇO

Se o governo do Estado tivesse de pagar a prestação mensal de 300 milhões de reais da dívida à União, não sobraria nada para os salários dos servidores.

PREÇO DE OCASIÃO

O presidente Michel Temer visita a China como caixeiro-viajante. Leva nas malas 57 projetos de privatizações. Fazem parte da oferta 14 aeroportos, 15 terminais portuários, 11 linhas de transmissão de energia elétrica e duas rodovias, que podem alavancar investimentos privados de 44 bilhões de reais.

MUDOU UM ANO DEPOIS

A 2 de setembro de 2016, o presidente Michel Temer começou pela China a primeira viagem, após a posse, buscando se legitimar no plano internacional. A empresários declarou que o fundamento central do Brasil era a responsabilidade fiscal, monetária e política. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afiançou que “a China iria negociar com um país seguro e estável, onde não havia conflitos políticos e religiosos”.

PRESSA E LENTIDÃO

O acordo de renegociação da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União será assinado terça-feira pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, no Palácio do Planalto.

Quanto ao Rio Grande do Sul, continua patinando. O Executivo não enviou projeto sobre o tema à Assembleia Legislativa que, por sua vez, vai opor resistências.

FINALMENTE

A Bolsa de Valores de São Paulo fecha no maior patamar desde 2010, comprovando que a Economia volta a se desprender do lodaçal político.

PRECISA SER APROVADO

Desde 2015, arrasta-se na Assembleia Legislativa projeto do deputado Gabriel Souza que dispõe sobre a comercialização e o uso de fogos de artifício. Item 1: a compra e venda deverão ser realizadas só por pessoas jurídicas registradas no cadastro de contribuintes do ICMS estadual. Item 2: os espetáculos ou shows pirotécnicos deverão ser realizados por empresas ou técnicos capacitados com registro junto ao órgão fiscalizador, respeitando a norma de poluição sonora. Item 3: ficam proibidos o uso ou a queima de fogos de artifício a menos de 500 metros de distância de hospitais, escolas, parques ou praças.

NOVO DIRETOR

José Ricardo Agliardi Silveira foi escolhido ontem para o cargo de diretor Administrativo e Financeiro do Grupo Hospitalar Conceição, que tem sede em Porto Alegre. Sua função anterior era gerente dos Recursos Humanos do Grupo. Agliardi é pós-graduado em Gestão Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública, pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês e pela Escola de Administração da Ufrgs.

É ASSIM

Muitos políticos raramente conhecem alguém de bom senso, além daqueles que concordam com eles.

