Polícia Proprietário de estabelecimento comercial é preso por tráfico de drogas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

O local vinha sendo investigado em decorrência de diversas denúncias de tráfico de drogas Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (06), a Polícia Civil, através do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), prendeu em flagrante o proprietário de um estabelecimento comercial pelo crime de tráfico de drogas no bairro Floresta, em Porto Alegre.

O local vinha sendo investigado em decorrência de diversas denúncias de tráfico de drogas no estabelecimento. A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar a presença do Estado em áreas conflagradas em razão do tráfico de drogas.

Voltar Todas de Polícia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário