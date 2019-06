A Operação Blecaute, em Porto Alegre, identificou um estabelecimento na capital que furtava energia da vizinhança através de uma ligação direta. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e do Departamento Estadual de Investigações Criminais, e prendeu o proprietário de um mercado no bairro Rubem Berta, que tinha débitos com a CEEE desde 2016. Vários estabelecimentos foram fiscalizados durante a operação.

Deixe seu comentário: