O Imesf (Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família) realiza processo seletivo para contratação de médicos para atuar na Estratégia de Saúde da Família. As inscrições foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (29) e publicadas no Dopa (Diário Oficial) de terça-feira (23) e podem ser feitas somente via formulário online. São cinco vagas, mais cadastro reserva.

