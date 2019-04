O Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) prorrogou as inscrições no processo seletivo destinado à contratação de médicos para atuar na Estratégia de Saúde da Família em Porto Alegre, mediante contrato temporário. Previstas inicialmente para encerrarem-se na última sexta-feira, 29, as inscrições foram prorrogadas até 9 de abril.

Deixe seu comentário: