A sessão pública para apresentação das propostas de adoção das áreas verdes do Parque Urbano da Orla do Guaíba por pessoas jurídicas foi prorrogada para o dia 30 deste mês, a partir das 10h. O ato será realizado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre (avenida Carlos Gomes, 2.120).

