Prossegue até domingo a “Semana da Espanha em Porto Alegre”, com diversas atividades temáticas

Até o próximo domingo, a capital gaúcha recebe a “Semana da Espanha em Porto Alegre”. Em destaque estão palestras, seminário, concerto, mostra de cinema, economia e negócios inseridos no calendário das Semanas Internacionais, iniciativa de intercâmbio lançada em setembro do ano passado e que já celebrou Uruguai, Alemanha, Irlanda e Israel.

“Esta é uma oportunidade para que os porto-alegrenses vivenciem experiências diferentes e também um ambiente propício a parcerias e investimentos”, ressaltou o prefeito Nelson Marchezan Júnior. “Queremos ampliar as nossas relações com aquele país, gerando resultado recíproco tanto para moradores da cidade, como para empresas daqui e de lá.”

Segundo a administração municipal, a presença da cultura ibérica sempre foi marcante no Rio Grande do Sul e, especialmente, na capital, onde residem cerca de 3 mil espanhóis. Além disso, há um aspecto histórico: o território gaúcho já foi uma possessão espanhola em tempos coloniais e a volatilidade das fronteiras entre Brasil, Uruguai e Argentina foram determinantes da formação cultural e econômica do povo gaúcho e do porto-alegrense.

A maioria das atrações são filmes temáticos nas salas de cinema da CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana), na Rua dos Andradas nº 736, no Centro Histórico de Porto Alegre. Confira a programação completa de atividades e horários em link no site www.portoalegre.rs.gov.br.

Manifestações

O cônsul-geral Fernando Garcia Casas ressalta que “há muita esperança no Brasil”. Sobre a cidade, o diplomata frisou o empenho em apoiar a agenda da local na área do desenvolvimento. “A economia espanhola é uma das mais abertas na região do euro e uma das que apresenta maior internacionalização de produtos financeiros e serviços”, mencionou o site oficial da prefeitura.

Já o titular da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Eduardo Cidade, destaca a área de tecnologia espanhola: “Barcelona é um exemplo de inovação e tem inspirado Porto Alegre em seu Pacto pela Inovação, o Pacto Alegre.”

O secretário-adjunto de Estado da Segurança Pública, coronel Marcelo Gomes Frota, mancionou a proximidade cultural entre o Estado e o país europeu: “Ousadia, coragem, pujança e empreendedorismo também são fatores que unem Porto Alegre à Espanha. Que esta integração seja cada vez mais fortalecida”. Por sua vez, o vice-presidente da Câmara dos Vereadores, Reginaldo Pujol, acrescentou: “A cidade fica mais alegre ao receber este evento”.

Além de Marchezan, Pujol, Cidade e Casas, estiveram da cerimônia de lançamento da “Semana da Espanha em Porto Alegre”, nessa segunda-feira, o vice-prefeito Gustavo Paim, o diretor do Instituto Cervantes, José Vicente Ballester, os vereadores Doutor Goulart e Nessir Tessaro, os cônsules Jorge Perren (Argentina), Liliana Buonomo (Uruguai), Roberto Bortot (Itália) e Fernando Quintana (Equador), o diretor de Relações Institucionais Rodrigo Corradi, o diretor de Turismo Leandro Balardin, o presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Rodrigo Bueno Prestes da Silva, o diretor de relações institucionais da PUCRS, Solimar Amaro, e o representante do Centro Espanhol, Emilio Francisco Rozado Rivero.

(Marcello Campos)

