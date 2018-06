Prostitutas de Bruxelas fazem greve

As prostitutas de Bruxelas (Bélgica) declararam greve e prometem manter fechadas as vitrines onde costumam expor seus corpos à espera de clientes. Com o movimento inédito, querem protestar contra a crescente falta de segurança para exercer seu trabalho, regularizado como profissão pela legislação belga. A decisão foi tomada depois do assassinato de uma colega na madrugada de terça (5).