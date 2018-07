As atrizes Priscilla Presley e Kim Basinger estiveram entre os manifestantes contra o consumo de carne de cachorro na Coreia do Sul nesta terça (17) em Los Angeles. O protesto aconteceu em frente ao consulado coreano na cidade dos EUA. Eles pedem que o governo restrinja o consumo e o comércio de carne de cachorro, comum em alguns lugares da Coreia do Sul e de outros países da Ásia.