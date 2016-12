Protesto de bolivianos fecha pontes na fronteira com o Acre

As duas pontes que ligam o Brasil à Bolívia foram interditadas na manhã desta quinta-feira (8) por bolivianos que estão alegando falta de pagamento do governo. Apesar da crise ter sido do lado boliviano, o grupo fechou as duas pontes, em Epitaciolândia e Brasileia, e proíbem a passagem de carros. A manifestção ocorre desde às 4h (horário do Acre).

O consulado boliviano no Brasil, que fica no município de Brasiléia, informou que as negociações estão sendo tratadas do lado boliviano, mas que estão acompanhando o conflito que interfere no direito de ir e vir dos brasileiros. O consulado disse ainda que embora não esteja interferindo nas negociações, o clima não está tenso, uma vez que a travessia pode ser feita a pé. (AG)

