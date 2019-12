Notas Mundo Protesto na França provoca novo corte de energia

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

A operadora de energia da França RTE informou nesta quinta-feira que um ato ilegal de sabotagem que pode estar ligado aos protestos contra a reforma do sistema previdenciário no país resultou no corte de energia e afetou 12.000 residências em Beauvais, perto de Paris. A operadora acrescentou que vai apresentar uma denúncia criminal.

