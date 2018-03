Uma operação-padrão realizada por auditores fiscais da Receita Federal causou uma fila de pelo menos 200 caminhões na alfândega em Ponta Porã (MS), fronteira com o Paraguai. Desde outubro, a categoria realiza protestos para reivindicar do governo a regulamentação do bônus por eficiência como acréscimo salarial pelo cumprimento de metas de desempenho.

