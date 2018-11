Protestos contra o presidente Emmanuel Macron tomam a França

O presidente francês Emmanuel Macron enfrentou uma grande mobilização popular neste sábado (17), liderada pelo grupo “coletes amarelos” – formado por motoristas irritados com o aumento dos preços dos combustíveis.

Nos protestos, uma motorista atropelou e matou uma manifestante. A motorista, que levava sua filha ao médico em Pont-de-Beauvoisin (Leste do país), entrou em pânico quando se viu cercada pelos manifestantes que começaram a socar seu carro. Ela continuou avançando e atropelou a manifestante. Foi presa em estado de choque.

No Norte, um pedestre também foi atropelado e se encontra em estado de emergência. Outros incidentes causaram 47 feridos, três deles graves, segundo a polícia.

O Ministério do Interior calcula que houve mais de 2.000 protestos em todo o país, com a participação de cerca de 124.000 pessoas, mas sem paralisar o país, como queria o grupo de “coletes amarelos”. O movimento é uma referência ao colete que os motoristas devem usar para ter maior visibilidade em caso de acidente na França.

O governo francês, visivelmente preocupado, multiplicou nos últimos dias tanto ameaças quanto gestos de adesão ao movimento. “Você pode se manifestar, mas bloquear um país não é aceitável”, disse o primeiro-ministro Edouard Philippe na sexta-feira (16).

Na quarta-feira (14), o governo francês anunciou medidas para ajudar as famílias mais pobres a cobrir os gastos com energia, mas manteve o imposto sobre o combustível, o que desencadeou os protestos.

Novo imposto

O novo imposto começará a ser aplicado em 1º de janeiro de 2019 e envolverá um aumento de 2,9 centavos de euro por litro de gasolina. “Nós não vamos anular o imposto sobre as emissões de carbono, não vamos mudar de curso, não vamos desistir de fazer frente ao desafio” [da mudança climática], disse o primeiro-ministro.

O governo também anunciou um bônus de até 4.000 euros para incentivar 20% das famílias mais modestas a trocar de carro e comprar uma versão menos poluente. Até agora, o bônus era de até 2.500 euros para trocar o carro antigo.

Popularidade em baixa

O movimento de protesto vem depois de um ano difícil para o presidente, com múltiplas manifestações contra seu plano de “transformação” da França. Também se soma à baixa popularidade da Macron, abaixo dos 30%, o menor nível desde a sua eleição em 2017.

Os “coletes amarelos”, por outro lado, contam com o apoio de 73% dos franceses, segundo o instituto de opinião Elabe.

Para a cientista política Sainte-Marie, “é um protesto mais perigoso que os anteriores, porque tem a capacidade de disseminação entre 80% da sociedade: todos aqueles que pegam seus veículos e têm renda modesta”.

No mesmo dia do anúncio, o presidente Macron fez um mea culpa sem precedentes, admitindo que não conseguiu “reconciliar o povo francês com seus líderes” e prometeu uma “reconciliação entre a base e o topo” do país.

