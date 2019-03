Os “coletes amarelos” não poderão mais se manifestar na avenida Champs-Elysées, em Paris, e em um perímetro que inclui o Palácio do Eliseu e a Assembleia Nacional. O anúncio foi feito pelo Departamento de Polícia de Paris. A proibição acontece seis dias após confusões no 18° sábado de mobilização do grupo, contrário ao governo do presidente Emmanuel Macron.

