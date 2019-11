Os protestos antigovernamentais no Iraque entraram nesta sexta-feira (8) em sua terceira semana, com 13 manifestantes mortos em Bagdá e no porto de Basra nas últimas 24 horas, segundo fontes médicas. Desde o início de 1º de outubro, do movimento de protesto, já deixou cerca de 300 pessoas – a maioria manifestantes – mortas nas violentas mobilizações, segundo balanço da da AFP.