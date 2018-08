Os protestos no Zimbábue contra uma suposta fraude nas eleições presidenciais deixaram três mortos nessa quarta-feira, quando os militares abriram fogo para reprimir as manifestações, afastando as esperanças de que o pleito marcaria o início de uma nova era no país africano. Os soldados atiraram durante protesto do partido opositor MDC no centro de Harare, disseram testemunhas.

