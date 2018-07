A polícia e grupos paramilitares leais ao presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, mataram ao menos 10 pessoas no domingo (15), disse uma organização de direitos humanos, e o saldo de mortes em confrontos violentos no país da América Central continua a crescer. As mortes ocorreram quando forças do governo atacaram a comunidade de Monimbo e a cidade vizinha de Masaya.

