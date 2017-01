ProtÃ³tipo da Scuderia Macchina/Lojas Benoit ganha sua versÃ£o virtual

O cenário dos eSports (esportes eletrônicos) não para de evoluir e lançar novidades. No último dia 06 de janeiro foi a vez da categoria Endurance Brasil ser lançada para o game Automobilista, plataforma de simulação de automobilismo desenvolvida no Brasil, e que nos últimos anos tem alcançado relevância mundial por sua semelhança com a realidade e diversidade de carros e pistas.

Os velozes protótipos que desfilam nas pistas gaúchas, incluindo o carro da Scuderia Macchina/Lojas Benoit podem agora ser experimentados por fãs e jogadores ao redor de todo o mundo. A categoria vem para fazer companhia à Stock Car, F-Truck, F-1, F-3, Nascar e outras categorias, que já compunham o jogo.

O desenvolvedor que assina a criação é Luciano Lorencini, de Vitória/ES. Abaixo todos os carros que compõem o pacote (imagem com todos os carros).

Mais informações sobre o jogo podem ser encontradas em game-automobilista.com, e o pacote completo em www.racedepartment.com/downloads/endurance-brasil-mr18-and-mcr-2000.13338/.

Comentários