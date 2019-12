Porto Alegre Protótipo do relógio de rua de Porto Alegre é aprovado

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Empresa terá até 24 meses para instalar 168 relógios na Capital Foto: Luciano Lanes/PMPA Protótipo do relógio de rua de Porto Alegre é aprovado (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O protótipo de relógio de rua, instalado em frente ao Paço Municipal foi aprovado pela prefeitura de Porto Alegre. Com isso, Porto Alegre voltará a contar com as estruturas a partir de 2020. A empresa Brasil Outdoor é a vencedora do certame e prepara a documentação para a assinatura do contrato. O resultado foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre desta quinta-feira (12).

O prefeito Nelson Marchezan Júnior lembrou que esta é uma etapa das mudanças previstas para Porto Alegre dentro do modelo de gestão defendido pela administração municipal. “Este é um marco para a cidade. Não é apenas a instalação de novos relógios de rua, mas um formato de soluções para a cidade. É com este modelo de prestação de serviços que queremos trabalhar. O mobiliário urbano e as estruturas jurídicas precisam bem servir ao interesse público”, disse.

O relógio instalado no final de novembro e que passou por dez dias de teste será retirado até o dia 20 de dezembro. Ele será utilizado para treinamento das equipes técnicas que irão atuar na instalação e operação dos relógios. Este processo será importante porque o relógio da Capital possui a tecnologia mais avançada do País.

Para o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, o resultado é a consolidação de um trabalho consistente construído pelo governo. “Sabíamos da qualidade da licitante e estamos muito felizes, pois depois de sucessivas tentativas fracassadas em gestões anteriores estamos concluindo o primeiro processo de concessão de mobiliário devolvendo para a cidade esse serviço tão importante”, enfatizou.

A concessão do serviço é prevista para 20 anos, e a empresa terá até 24 meses para instalar os 168 relógios a partir da ordem de início. Além de informarem hora e temperatura, os relógios serão equipados com câmeras de segurança, medidores de radiação solar e painel de mensagens ao cidadão. Também contarão com wi-fi gratuito.

