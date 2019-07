ProUni: confira o prazo para se inscrever na lista de espera

Os candidatos que não foram selecionados na primeira opção de curso realizada na hora da inscrição em nenhuma das duas chamadas do Programa Universidade para Todos (ProUni), podem se inscrever para a lista de espera a partir de hoje (15), mas tome cuidado, o prazo vai só até amanhã. A inscrição para participar é feita no site do programa.

Podem participar também, as pessoas que foram selecionadas para cursar a sua segunda opção, mas a turma não pode ter sido formada. Esses estudantes passam a concorrer para vagas de primeira opção de curso. Além disso, podem disputar as vagas para a segunda opção de curso aqueles que não tiverem as turmas da primeira opção fechadas ou bolsas disponibilizadas. No dia 18 deste mês, vai ser divulgada a relação dos estudantes em lista de espera.

Entre os dias 19 e 22 de julho, todos os estudantes que estiverem participando da lista de espera, vão ter que comparecer nas instituições que se inscreveram para apresentar os documentos que comprovem as informações que colocaram na hora do cadastro.

Deixe seu comentário: