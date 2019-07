Prova do Enem será 100% digital até 2026; Porto Alegre terá modalidade já no ano que vem

Nesta quarta-feira (3), o Ministério da Educação (MEC) anunciou que a partir do ano que vem, 50 mil candidatos poderão optar se farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no modelo piloto digital ou a prova tradicional. No entanto, estudantes que prestam a prova nesse ano não serão afetados com nenhuma mudança. Além de Porto Alegre, outras 14 capitais também receberão a prova digital – Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O número de aplicações aumentará progressivamente: em 2021, serão feitas duas. Depois, a partir de 2022, a ideia do MEC é viabilizar a aplicação da prova em quatro ocasiões em datas diferentes agendadas ao longo do ano. De acordo com o Inep, a versão digital da prova viabilizará questões que utilizem games, vídeos e infográficos. O argumento principal do governo sobre a mudança na prova é a economia de dinheiro, já que, segundo dados oficiais, a aplicação da prova impressa supera R$ 500 milhões. Outra justificativa é que a mudança traria benefícios para o meio ambiente.

