Provas de matemÃ¡tica e histÃ³ria encerram o vestibular da Ufrgs

Nesta quarta-feira (11), último dia do vestibular 2017 da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), os estudantes realizam as provas de história e de matemática. Os gabaritos serão divulgados às 17h na página do vestibular (www.ufrgs.br/vestibular).

A aplicação dos testes iniciou às 8h30min em Porto Alegre, Imbé, Tramandaí e Bento Gonçalves. Os vestibulandos têm 4 horas e meia para responder a 50 questões de múltipla escolha, sendo metade de cada disciplina.

Ao todo, 33.459 candidatos se inscreveram para concorrer a 4.017 vagas em 91 cursos de graduação oferecidos pela Ufrgs. Neste ano, os cursos com maior procura são medicina, com 74,26 candidatos por vaga, psicologia diurno, com 28,82, e fisioterapia, com 26,43. O listão dos aprovados será publicado até o dia 21 de janeiro.

