Provas para concurso de escrivão e inspetor da Polícia Civil são realizadas neste domingo

Neste domingo (25) estão sendo realizadas as provas de capacitação intelectual do concurso público de ingresso nas carreiras de escrivão e inspetor da Polícia Civil. O concurso recebeu 44. 238 inscrições de candidatos residentes em todos os Estados do Brasil.

Os candidatos concorrem a 600 vagas para escrivão de polícia e 600 vagas para inspetor de polícia. Conforme a Fundatec, empresa que irá realizar as etapas de prova de capacitação intelectual e a avaliação da aptidão psicológica, 44% das inscrições foram para o cargo de escrivão e 56% para o cargo de inspetor. Dentre o número total de inscritos para este concurso em andamento, 42% são mulheres e 58% são homens.

No turno da manhã, os candidatos terão quatro horas para a realização da prova objetiva de língua portuguesa e de redação e, no turno na tarde, os candidatos terão quatro horas para a realização da prova objetiva de conhecimentos específicos. A Polícia Civil conta com agentes de inteligência em todos os 33 locais de provas, os quais serão responsáveis por identificar ameaças à segurança dos locais e, também, contra vazamento de informações e fraudes ao concurso.

Estão sendo utilizadas tecnologias de varreduras eletrônicas (espectros e de radiofrequência), com equipamentos importados de última geração, para identificação e prisão das pessoas e/ou candidatos que venham a atentar contra a integridade do certame. Viaturas da Polícia Civil estão nos locais para apoio e para condução de candidatos eliminados por uso de colas e outros meio fraudulentos. Após a prova de capacitação intelectual e a avaliação da aptidão psicológica, as demais fases ficarão a cargo da Acadepol (Academia de Polícia Civil), por meio da Divisão de Recrutamento e Seleção.

Segundo a diretora da Acadepol, Delegada Elisangela Melo Reghelin, este é o maior concurso da Polícia Civil já realizado, com mais de 44 mil candidatos e com acompanhamento da Polícia Civil nos 33 pontos de provas. “O início da aulas nas novas turmas de agentes na Academia de Polícia Civil deve ocorrer no final de 2018”, disse a delegada.

Conforme o Chefe de Polícia, Delegado Emerson Wendt, com a formação dos novos policiais civis haverá um acréscimo de 23% no efetivo total da Polícia Civil. “A distribuição dos novos policiais civis deverá ocorrer em todas as regiões policiais, levando em conta a carência de efetivo e a criminalidade”, destacou Wendt.

