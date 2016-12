Próximos do entendimento

Há indicações de que o PP aceitará duas secretarias municipais, como oferece o futuro prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan. Uma ocupada com perfil político e outra por técnico. O PTB resiste à mesma dosagem, mas acabará aceitando.

FALTA O AVAL DA CÂMARA

O enxugamento de 37 membros para 15 no 1º escalão da Prefeitura de Porto Alegre não foi aprovado pela Câmara Municipal, semana passada. Ao assumir, Marchezan nomeará os titulares adaptando o atual organograma ao seu projeto. Só uma convocação extraordinária, durante o recesso de janeiro, e a obtenção de maioria entre os vereadores, permitirá que a nova estrutura administrativa entre em vigor.

FICOU NA INTENÇÃO

No documento com o balanço das finanças da Prefeitura de Porto Alegre em 2015, José Fortunati publicou texto com o título “Um equilíbrio durante conquistado”. Um trecho: “O cenário macroeconômico aponta para uma crise sem precedentes. Daremos prioridade à manutenção do equilíbrio das contas.”

O tsunami foi maior do que o previsto.

TIMONEIRO

Sérgio Foguel, gaúcho de Erechim, é o encarregado da nova política anticorrupção na Odebrecht. Integrante do Conselho de Administração do grupo, viveu muitos anos em Porto Alegre e cursou a Faculdade de Engenharia da Ufrgs.

BALANÇA MAS NÃO CAI

Pergunta muito frequente: como os Tribunais de Contas aprovam balanços de governos estaduais quebrados? A resposta pode ser encontrada no compêndio que reúne a série Coisas Nossas, Muito Nossas.

PARA DAR UMA BICADA

O PDT lançará André Figueiredo, que foi ministro do governo Dilma, à presidência da Câmara. Os trabalhistas, com bancada de 20 deputados federais, esperam apoio do PT que tem 58. A manobra do presidente nacional, Carlos Lupi, busca protagonismo que o partido não alcança há bastante tempo.

SEM A COMODIDADE

Representantes de pequenos municípios trocaram telefonemas, ontem, e irão à Secretaria de Segurança pedir que os caixas eletrônicos de bancos sejam fechados. Querem evitar episódio como o de São Sepé.

MANOBRAS

Entrevistada pelo jornal Clarin, em Buenos Aires, a ex-presidente Dilma Rousseff declarou que “o PSDB quer transformar Temer em marionete”. Há divergências.

RÁPIDAS

* Em 2017, cada vereador de Porto Alegre receberá 9 mil e 500 reais por mês. O chefe de gabinete, 12 mil.

* Bancos se deliciam e riem: o Jurômetro entra na última semana do ano registrando 396 bilhões de reais.

* Pelo rodízio, o próximo presidente da Famurs será um prefeito do PT.

* Entre as federações das indústrias, a de Minas Gerais assume a linha de frente no combate à corrupção no País.

* Manchete de 26 de dezembro de 2006, quatro dias antes da posse: “Pacote de Yeda corta despesas, cria fundos e aumenta impostos.”

* A regra era esta: quem plantava boatos costumava, ao final, colher cargos.

* O governador Sartori quer mudar a cara do secretariado. Assessores avaliam o peso da maquiagem.

* Por mais que procurem, não conseguem identificar um tal de Otário na lista de delações premiadas. Talvez não exista.

