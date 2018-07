PSB cancela reunião do Diretório Nacional

O PSB cancelou a reunião do Diretório Nacional que ocorreria na próxima segunda (30) e deixará a decisão sobre quem apoiará na corrida presidencial para o dia 5 de agosto, quando ocorre a convenção do partido, prolongando o suspense que permeia a disputa pela Presidência. A tendência, segundo uma fonte que acompanha as negociações, continua favorável a uma aliança com o PDT de Ciro Gomes.

