PSB pressiona Alckmin

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, tem se engajado cada vez mais na tentativa de atrair o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), e lançá-lo à Presidência em 2018. O tucano ainda não disse “sim”, mas também não recusou, e diz estar disposto a “brigar internamente” para ser o nome do PSDB na corrida ao Planalto. O páreo, no entanto, está cada vez mais duro com a ascensão do chanceler José Serra – nome forte no governo Temer que pode sair pelo PMDB.

A saída

Aécio é, hoje, o candidato natural do PSDB. Ele controla a grande maioria dos delegados numa convenção. Isso obriga Alckmin a sair do ninho tucano.

Agora, a fatura

Dória Jr (SP) e Alexandre Kalil (BH), eleitos em duas das mais importantes cidades do Brasil, têm a chance de mostrar que há algo de diferente na política.

Cadê o exemplo

Um papelão do ex-presidente Lula da Silva, que se diz estadista, avisar que não votaria em São Bernardo do Campo (SP), onde seu candidato perdeu no 1o- turno.

Perdeu, doutor

Aquele drible jurídico do patrão que fecha a empresa falida, mas continua rico, e não paga os direitos trabalhistas, está com dias contados. O Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério da Justiça fecharam convênio para troca de dados. O TST terá acesso ao patrimônio de empresários para justificar a cobrança dos direitos aos funcionários.

Dedo na tomada

O Ministério de Minas e Energia venceu na Justiça a ação contra a Companhia Energética de Roraima, de quem cassou a concessão por serviços mal feitos. Sobrou para a Eletronorte, que tem garantido a entrega de energia no Estado até nova licitação.

Quero-Quero…

O TST condenou a Lojas Quero-Quero de Ijuí (RS) em um processo surreal. A empresa exigiu de um funcionário uma fiança de R$ 10 mil para que assumisse cargo de gerente em uma promoção, com as desculpa de que ele cuidaria de altos valores patrimoniais…

…seu din din

É caso surpreendente e talvez único no Brasil que o funcionário teve de pagar para trabalhar. Os R$ 10 mil seriam restituídos em dois anos. Mas o empregado foi à Justiça.

A jato

O governo do Maranhão mais que dobrou os gastos com jatinhos na gestão de Flávio Dino. Já executou quase o total de R$ 5.525.953,29 empenhados para a Heringer Táxi Aéreo. Em 2015 foram pagos R$ 2.570.465,09. A empresa prestou serviço à campanha de Dino em 2014, e ele foi eleito com discurso de corte de gastos.

Devolve aí!

O governo conseguiu na Justiça vitória contra 50 bancos – estatais e privados – que terão de pagar R$ 122 milhões (já corrigidos) por retenção indevida de cobrança de INSS em folhas de pagamento entre outubro e novembro de 1991.

Tá explicado…

A revelação do esquema de contrainteligência montado pela Polícia Legislativa do Senado jogou luz a episódio inusitado durante o julgamento do impeachment no qual o presidente da Casa, Renan Calheiros, cobrou a fatura da senadora Gleisi Hoffmann.

Aquela dica

À época, Renan dissera que ajudou a senadora ao evitar o indiciamento do marido, Paulo Bernardo, e também jogou indireta sobre o pedido de varredura nas residências da petista no Paraná e em Brasília autorizado por ele. À ocasião ninguém entendeu.

Engordando em causa

“É regime de engorda”, diz o líder do PSD, Rogério Rosso (DF), em ironia, sobre a série de almoços, jantares e coquetéis que antecederam a votação da PEC do teto.

Ponto Final

Não é a aliança de Aécio Neves que tem derrubado seus aliados nas urnas. É a sua rejeição que tem vencido seus candidatos.

Comentários