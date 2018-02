O PSC lançará, na próxima sexta-feira, a pré-candidatura do juiz federal Wilson José Witzel ao governo do Rio de Janeiro. O presidente nacional do partido, Pastor Everaldo. Witzel servirá como um dos principais palanques para o candidato da legenda à Presidência da República, o atual presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, que já informou a Temer que deixará o cargo em abril.

