Colunistas PSD prepara investida nas eleições municipais

Por Flavio Pereira | 22 de janeiro de 2020

Presidente do PSD, Gilberto Kassab, hoje em Porto Alegre. (Foto: Divulgação)

O PSD gaúcho perdeu o senador Lasier Martins, mas vem buscando maior o protagonismo, preparando-se para figurar com destaque nas eleições municipais deste ano. Nesta quarta-feira, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, desembarca em Porto Alegre para uma reunião com o presidente estadual, o deputado federal Danrlei de Deus.

Candidaturas na Região Metropolitana

O PSD prepara um projeto ousado para disputar as prefeituras de Porto Alegre, Canoas e Gravataí. Recebe o vereador Valter Nagelstein para a disputa em Porto Alegre e apresentará, em Canoas, o ex-prefeito Jairo Jorge. Em Gravataí, apresentará Dimas Costa.

Outras novidades

Outro partido com possibilidade de disputar com chapa própria a prefeitura de Porto Alegre, o Republicanos, antigo PRB, poderá receber a vereadora Comandante Nádia, atualmente no MDB. A preferência, porém, é do ex-deputado federal João Derly, atual Secretário de Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul.

Vergonha alheia

O recente episódio da denúncia fake articulada por integrantes do PP de Porto Alegre contra o prefeito Nelson Marchezan Júnior azedou as relações com a direção estadual do partido.

Articulação pela escola cívico-militar

Governador em exercício e presidente da Assembleia Legislativa, Luís Augusto Lara, fez um movimento importante ontem para que Bagé sedie uma escola cívico-militar a partir de 2020. Reuniu um grupo de lideranças políticas para tornar Bagé a quinta cidade gaúcha contemplada pelo Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, tendo em vista que Alegrete, Alvorada, Caxias do Sul e Uruguaiana já estão confirmadas pelo Ministério da Educação.

Biometria na praia

Andou bem o Tribunal Regional Eleitoral gaúcho ao instalar, no Litoral Norte, um ponto de cadastramento biométrico, facilitando o acesso dos eleitores. Os atendimentos se realizam na antiga Biblioteca Pública da Câmara Municipal de Capão da Canoa na Av. Rudá, nº 754.

