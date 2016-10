PSDB supera o PT e vai governar 34,4 milhões de eleitores em todo o País

O PSDB vai governar 34,4 milhões de eleitores a partir de 2017, segundo levantamento com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A soma equivale a 24% do total do eleitorado, de 144 milhões.

Em seguida aparecem o PMDB, com 20,6 milhões; o PSB, com 11,8 milhões; e o PSD, com 9,72 milhões de eleitores. Juntos, os quatro partidos governarão 53% do eleitorado brasileiro. Em comparação com a eleição de 2012, houve avanço do PSDB, que, naquele pleito, aparecia em terceiro lugar em número de eleitores, atrás do PT e PMDB.

O PT caiu de 27 milhões para 4,36 milhões de eleitores. O PMDB continua na segunda posição, com um total de 20,6 milhões. Já em número de habitantes, que é maior do que o de eleitores, o PSDB governará 48,3 milhões de pessoas, seguido do PMDB, com 28,7 milhões; do PSB, com 16,5 milhões; e do PSD, com 13,4 milhões. O PT governará 6 milhões de pessoas. O partido sai como o grande derrotado nas urnas. (AG)

