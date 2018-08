PSG Academy comemora sucesso no RS e anuncia abertura de nova unidade

Ao aproveitar um ano de grande expectativa pela Copa do Mundo, a PSG Academy chegou à Porto Alegre trazendo a força da marca do time de Neymar e Mbappe para o Rio Grande do Sul. Inaugurada em março, a unidade da Capital alcançou os 425 alunos, distribuídos em categorias desde os 5 anos até os 19. O recebimento positivo por parte de alunos e familiares impulsionou a expansão do projeto para outras cidades do Estado. O primeiro município a receber sua sede própria será Novo Hamburgo.

Com o início do funcionamento previsto para setembro, a PSG Academy Vale do Sinos será localizada no Hangar Complexo Esportivo. O espaço oferece 4 campos em perfeitas condições para que os atletas possam desenvolver suas habilidades esportivas e sociais.

“Nossa chegada a uma cidade da importância de Novo Hamburgo é motivo de orgulho. Temos a intenção de atender todo o Vale do Sinos com essa nova unidade, levando aos jovens o DNA do PSG no futebol ao lado de valores como cidadania, respeito e educação”, afirma Francisco Mattos, sócio da PSG Academy.

Deixe seu comentário: