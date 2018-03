PSG será multado por sinalizadores

No jogo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, realizado na última terça-feira (6) no Parque dos Príncipes, em Paris (França) pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, a torcida do time francês fez uso de sinalizadores, provocando inclusive a paralisação da partida durante alguns instantes. Como o uso do artifício é proibido, a equipe de Paris deve sofrer punições.

