PSL quer lançar a deputada Joice Hasselmann à Presidência da República no lugar de Bolsonaro

O PSL pretende lançar a deputada Joice Hasselmann como pré-candidata à Presidência. A ala ligada ao presidente da sigla, Luciano Bivar, quer empinar o nome dela como um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro.

“O presidente prometeu na campanha que não disputará a reeleição. A Joice, portanto, é o nome ideal. Ela é bolsonarista, mas não olavista [da ala ligada ao escritor Olavo de Carvalho]. É conservadora, mas moderada”, diz o deputado Junior Bozzella (PSL-SP), que tem sido porta-voz de Bivar.

Ele segue: “Joice representa a ala equilibrada e inteligente do PSL, contra os xiitas e radicais. É a direita do bem, que é liberal na economia mas não ataca as mulheres e os diferentes”.

Bozzella afirma que já falou com a deputada. “O projeto dela é ser prefeita de SP, mas estamos conversando para convencê-la”, diz. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.