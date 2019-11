PSL traça estratégia para travar a criação do partido de Bolsonaro

O PSL vai agir em diversas frentes para impedir que o partido que o presidente da República, Jair Bolsonaro, quer criar saia do papel antes de março de 2020, a tempo de concorrer nas eleições municipais.

A sigla deve expulsar e pedir o mandato de parlamentares que apoiarem a criação da nova legenda e vai incentivar os suplentes a fazerem o mesmo. O PSL também deve montar uma força-tarefa para impugnar as assinaturas que forem apresentadas a cartórios eleitorais.

O presidente da República vai impulsionar a divulgação da coleta de assinaturas para a criação do novo partido nas redes sociais e também vai estrelar vídeos institucionais no site da nova legenda, segundo informações da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.