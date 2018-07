PSOL oficializa Roberto Robaina

O PSOL oficializou no domingo, a candidatura de Roberto Robaina ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições 2018. A convenção foi realizada na Câmara Municipal de Porto Alegre e também referendou a professora Camila Goularte como vice na chapa e as candidaturas de Romer Guex (PSOL) e Cleber Soares (PCB) ao Senado. Roberto Robaina é historiador e filósofo e está em seu primeiro mandato como vereador em Porto Alegre.

