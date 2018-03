PSOL recebe 15 mil denúncias de fake news

Até esta segunda (19), o PSOL recebeu mais de 15 mil e-mails com denúncias de fake news contra a vereadora Marielle Franco, assassinada na última quarta-feira (14). A família de Marielle negou todos os boatos. O ponto alto das fake news aconteceu na sexta-feira (16). Isso aconteceu por causa do post do deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF).

