Psoríase Brasil oficializa Conselho Científico no Congresso de Dermatologia em Porto Alegre

A entidade civil sem fins lucrativos Psoríase Brasil estará presente no 71º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, apoiada pela SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), que acontece em Porto Alegre, de 7 a 10 de setembro. No dia 8, ao meio-dia, será assinada a formalização do Conselho Científico da ONG.

A Psoríase Brasil luta contra o preconceito, pela disseminação de informações sobre a doença e na busca pela implantação de programas de saúde pública, como a garantia diagnósticos e tratamentos adequados a serem oferecidos pela rede pública e privada.

Somente no Brasil, tem-se o registro de 5 milhões de portadores da doença. Embora o número seja alto, a Psoríase Brasil acredite que o dado passa ser maior, uma vez que uma das dificuldades enfrentadas pelos pacientes é o diagnóstico correto.

A instituição também tem lutado pela implementação da Resolução da OMS (Organização Mundial da Saúde), de 2014, que reconhece a psoríase como uma doença crônica grave, incapacitante, não transmissível, dolorosa, desfigurante e para a qual ainda não existe cura, indicando a necessidade da oferta de tratamentos públicos adequados.

A dificuldade de implantar as diretrizes da OMS no Brasil e as ações da associação nacional Psoríase Brasil estão na pauta de trabalho da organização junto ao Poder Público e a organismos nacionais e internacionais.

“Somos exemplo mundial de entidade dedicada à doença que está atuando politicamente com a Resolução depois do reconhecimento pela OMS”, comenta a presidente da ONG, Gládis Lima.

