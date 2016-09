PT defende eleições antecipadas e já pensa em Lula como candidato

De volta à oposição após a destituição de Dilma Rousseff, o PT defende a realização de eleições antecipadas, que estão previstas para 2018, e estuda a possibilidade de apresentar como candidato o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Agora, frente a um governo que não tem voto, que usurpa o poder, pensamos que a única maneira de restabelecer a democracia no País é pelo voto popular”, declarou durante entrevista coletiva na sede do partido em São Paulo (SP) o presidente da legenda, Rui Falcão.

Nesse sentido, Falcão indicou que se está trabalhando na ideia de uma combinação com os demais setores, partidos e frentes, para ver as melhores ferramentas de uma campanha para novas Diretas já, o mesmo nome usado para a redemocratização durante a ditadura militar que governou entre 1964 e 1985. “Espero que possamos voltar a estabelecer a democracia no País com as eleições para presidente, em substituição do golpista que está lá e de toda sua equipe ilegítima”, acrescentou.

Inicialmente essa proposta tinha sido rejeitada por parte dos quadros do PT, que não queriam novas eleições e insistiam em esgotar os mecanismos legais para a permanência de Dilma. Agora, com o respaldo do partido, a ideia começa a ter força e foi assumida pelos movimentos e organizações sociais.

Comentários